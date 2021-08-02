Красноярск, 2 августа, 2021, 14:47 — ИА Регнум. Продолжается расследование уголовного дела по факту безвестного исчезновения 41-летней жительницы города Красноярска (ч. 1 ст. 105 УК РФ — «Убийство»). Об этом ИА REGNUM сообщили 2 августа в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

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По данным ведомства, 23 июля женщины была в гостях у своей подруги. Затем она уехала на такси в развлекательное заведение, после чего ушла из кафе в неизвестном направлении. С заявлением об исчезновении женщины в правоохранительные органы обратились её родственники.

Тело красноярки с признаками насильственной смерти обнаружили на территории Березовского района Красноярского края. Подозреваемым оказался 29-летний житель Красноярска. Мужчина задержан, ему предъявлено обвинение.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Проводится судебно-медицинская экспертиза, расследование продолжается.

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