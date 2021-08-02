Москва, , 14:45 — REGNUM Девяностые годы прошлого века были тяжёлыми для всей станы. Службе внешней разведке также пришлось сталкиваться с целым рядом трудностей. Об этом в интервью для YouTube-канала «Соловьев Live» заявил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.

Сергей Нарышкин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Это было действительно сложное время и для страны, и для нашей службы. Безденежье, конечно, многие — не многие, а часть опытных сотрудников — вынуждены были уйти в отставку [в 1990-е годы] по собственному желанию», — добавил глава СВР.

По его словам, чаще такое решение они мотивировали тем, что давали присягу другой стране, а с этим руководством новой России им не по пути.

«Но в этом были, конечно, и идеологические мотивы», — подчеркнул Нарышкин.

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По его словам, «время было действительно сложное, но надо иметь в виду, что все-таки разведка, советская разведка, не была политизирована».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава СВР Сергей Нарышкин заявил, что в начале 90-х годов Служба внешней разведки могла быть расформирована в связи с предложением ряда «горячих голов», которые, неверно истолковав произошедшие геополитические перемены, убедили себя в том, что потребность во внешней разведке теперь отсутствует.

По его словам, важную роль в сохранении существования Службы внешней разведки сыграл советский и российский дипломат и политик Евгений Примаков, которого назначили в 1991 году директором СВР и чей «авторитет и глубокое понимание стоящих перед разведкой задач воспрепятствовали такому ходу событий».