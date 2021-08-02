2 августа 2021 | Время чтения 8 мин

Станислав Стремидловский, , 16:43 — REGNUM Папа Римский Франциск заявил, что голод в мире — это преступление против прав человека, передает Vatican News (Ватикан). Он направил послание Генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу по случаю Предварительного саммита ООН по продовольственным системам, который проходил в Риме с 26 по 28 июля. Папа выступает с конкретными предложениями: во-первых, необходимо «тщательно и корректно» преобразовать продовольственные системы, чтобы они стали «экологически устойчивы и уважительны к местным культурам». Во-вторых, чтобы накормить сегодняшний мир «без ущерба для будущего», достойный труд должен поощряться и поддерживаться на местных уровнях. Необходимо «вернуть сельскохозяйственному сектору приоритетную роль в принятии политических и экономических решений», особенно на этапе восстановления после пандемии. В частности, к мелким фермерам и крестьянским семьям нужно относиться как к привилегированным субъектам; чтобы лучше понять их реальные потребности, нельзя пренебрегать их традиционными знаниями. Существенным компонентом продовольственных систем является семья, поскольку в ней «люди учатся пользоваться плодами Земли, не злоупотребляя ими», подчеркивает Франциск.

Иван Шилов © ИА REGNUM

В преддверии выборов в бундестаг, которые состоятся 26 сентября, Католическая церковь в Германии презентовала «Пособие по ориентации», где проанализированы программы баллотирующихся партий, сообщает Katholisch.de (Бонн, Германия). Анализ подготовлен Католическим центром социальных наук (KSZ). «Пособие по ориентации» не содержит каких-либо прямых или косвенных рекомендаций по голосованию, оно лишь говорит, как та или иная партийная программа соотносится с католической социальной доктриной. В этом контексте много претензий есть к «Альтернативе для Германии», которая превозносит права нации над правами личности. В случае с Левой партией есть сомнения в ее «колебаниях» в отношении социальной рыночной экономики.

Китай принимает делегацию движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), пишет La Croix (Париж, Франция). 27 июля делегация представителей движения приземлилась в Пекине для встречи с китайскими официальными лицами, в том числе министром иностранных дел Ван И. Ранее талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) прилетали в Россию и Туркмению. Для движения, которое стремится к международному признанию, само проведение встречи уже является дипломатическим успехом. Игра более сложна для Китая, у которого вроде бы короткая граница с Афганистаном, 75 км труднопроходимой горной местности, однако в Пекине с тревогой наблюдают за ростом насилия, вызванным уходом из страны западной коалиции. По словам Ван И, «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) должен провести четкую границу между собой и террористическими организациями, такими как «Исламское движение Восточного Туркестана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Речь идет об уйгурской группировке, связанной с китайской провинцией Синьцзян, граничащей с Афганистаном. Подобно США и России, в Китае опасаются того, что соседняя страна превратится в убежище для исламистских террористических группировок. Эксперт британского Королевского объединенного института оборонных исследований Раффаэлло Пантуччи отмечает, что Пекин встревожен перспективой создания хаоса в Афганистане, который приведет к нестабильности во всем регионе, в Пакистане и Средней Азии. Китай в этой ситуации старается «разговаривать со всеми» заинтересованными силами, объясняет Пантуччи, однако он не хочет стать страной, на которую будут возлагать все надежды по Афганистану, как на американцев.

Афганистан (сс) The U.S. Army

ЮНЕСКО готово удалить собор Святой Софии и монастырь Хора из Списка всемирного наследия, рассказывает AsiaNews (Рим, Италия). Турецкие власти и ЮНЕСКО снова ссорятся после того, как Комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО (WHC) в декабре прошлого года запросил отчет об изменениях, внесенных в собор Святой Софии и монастырь Хора после их повторного преобразования в мечети. Комитет заявил, что «глубоко сожалеет об отсутствии диалога и информации». Турецкое правительство в ответ сообщало, что отвергает «вмешательство во внутренние вопросы». Во время ежегодной встречи в Фучжоу (Китай) с 16 по 31 июля WHC призвал обновить отчет о состоянии и сохранности собора Святой Софии и монастыря Хора, предоставив новые данные не позже 1 февраля 2022 года. Представитель министерства иностранных дел Турции Танжу Бильгич ответил, что проводимые в зданиях работы не оказали никакого негативного воздействия. «Собор Святой Софии и монастырь Хора являются собственностью Турецкой Республики, — говорится в коммюнике. — Их функциональное использование связано исключительно с суверенными правами Турции». Между тем ранее Анкара приказала занавесить шторами изображения Иисуса Христа, а также другие фрески и иконы, свидетельствующие о христианских корнях зданий.

Иракская христианская партия Beth Nahrain заявила о бойкоте парламентских выборов в стране, которые намечены на 10 октября сего года, информирует Agenzia Fides (Ватикан). В заявлении партии упоминается, что многие политические силы, включая Beth Nahrain, настаивали на том, чтобы монополия на оружие принадлежала государству, а убийцы участников акций протестов в 2019 году были привлечены к ответственности, равно как должны быть решены вопросы борьбы с коррупцией. Однако сделано ничего не было. Поэтому иракская христианская партия не верит в прозрачный и справедливый избирательный процесс. Также она напоминает, что существующая система квот, которая резервирует 5 из 329 мест в парламенте Ирака представителям различных христианских общин, позволяет ведущим партиям отбирать эти мандаты в свою пользу.

Временный зал заседаний Совета представителей Ирака в Зелёной зоне James (Jim) Gordon

Украинская православная церковь Московского патриархата провела массовый крестный ход в Киеве накануне визита на Украину константинопольского патриарха Варфоломея, передает KATHPRESS (Вена, Австрия). По данным столичной полиции, в шествии приняли участие около 55 000 верующих. Организаторы, УПЦ МП, дают значительно более высокую оценку — 350 000 участников. Наблюдатели рассматривают крестный ход как демонстрацию силы в преддверии запланированного визита в Киев константинопольского патриарха Варфоломея по случаю 30-летия независимости Украины. Украинская церковь в союзе с Россией, имеющая по-прежнему большинство приходов в стране, разорвала отношения с Фанаром и заявила, что не будет участвовать в созидании новой структуры, Православной церкви Украины. В шествии приняли участие предстоятель Украинской православной церкви Московского патриархата митрополит Онуфрий, миллиардер и депутат Вадим Новинский, представители Антиохийского и Сербского патриархатов, Православной церкви Чехии и Словакии. Православная церковь Украины, которая является «раскольнической» с точки зрения Москвы, отказалась проводить собственный крестный ход, ссылаясь на новую волну эпидемии коронавируса. Вместо этого прошли праздничные службы, на которые Кипрская православная церковь и Александрийский патриархат отправили епископов.

Президент Евангелистской ассоциации Билли Грэма Франклин Грэм посетил Россию, сообщает «Сибирская католическая газета» (Новосибирск, Россия). 26 июля его принял председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион. Стороны обменялись мнениями о перспективах развития сотрудничества между Русской православной церковью и Евангелистской ассоциацией Билли Грэма. В частности, были обсуждены совместные проекты в области защиты гонимых христиан. На следующий день состоялась встреча Грэма с вице-спикером Совета Федерации Константином Косачевым. Американский гость высказался за улучшение отношений между Москвой и Вашингтоном. В свою очередь Косачев пригласил Грэма принять участие во Всемирной конференции по межкультурному и межрелигиозному диалогу, которая пройдет в мае 2022 года в Санкт-Петербурге. 28 июля президент Евангелистской ассоциации Государственную думу России, где пообщался с ее председателем Вячеславом Володиным. На встрече была затронута тема приверженности традиционным семейным ценностям, в том числе обсуждалась ситуация с требованием ЕСПЧ к России узаконить «однополые союзы». Грэм приветствовал твердую позицию Москвы по данному вопросу, отметив, что возглавляемая им Евангелистская ассоциация также придерживается традиционных христианских ценностей в вопросах нравственности. 29 июля состоялся официальный прием, организованный Российским союзом евангельских христиан баптистов в честь Дня Крещения Руси и приезда в Москву Грэма. На приеме присутствовали политические и религиозные лидеры России. В своем обращении к собравшимся Грэм призвал нормализовать отношения между Россией и США, особенно отметив миротворческую роль христианских конфессий.

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин и президент «Евангелистской ассоциации имени Билли Грэма» Франклин Грэм Duma.gov.ru

В рамках визита в Словакию председатель пастырско-миграционного отдела Украинской греко-католической церкви епископ Степан Сус встретился с послом Украины в Словацкой Республике Юрием Мушкой, рассказывает Информационный ресурс УГКЦ (Киев, Украина). Стороны обсудили участие верных УГКЦ в мероприятиях по случаю визита папы Франциска в Братиславу, который запланирован на сентябрь этого года. Также затрагивались актуальные вопросы обеспечения религиозных потребностей украинцев в Словацкой Республике и дальнейшего сотрудничества между УГКЦ и украинским посольством. Епископ поблагодарил Мушку за поддержку и активное участие дипломатического корпуса в жизни украинского общества, в том числе и церковного. Посол Украины выразил благодарность Сусу за духовную опеку над украинцами в Братиславе, за налаживание устойчивого пастырства и возможность молиться на родном языке.

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Vatican News и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; агентства Конференции католического епископата США Catholic News Service; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты National Catholic Register; североамериканского католического портала Crux; журнала иезуитов США America; британского католического портала The Tablet; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; портала Католической церкви в Германии Katholisch.de; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix; французского католического журнала Famille Chrétienne; сети азиатских католических информационных агентств UCA News; польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; портала Католической церкви в Белоруссии Catholic.by; Информационный ресурс Украинской греко-католической церкви; украинского католического портала CREDO; российского католического портала Рускатолик.рф; российской католической газеты «Сибирская католическая газета».