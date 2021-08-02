Москва, 2 августа, 2021, 14:41 — ИА Регнум. После того, как основные мировые государства перестанут мириться с анонимными криптовалютами, этот вид платежного средства может сохраниться в тех странах, которые захотят стать шлюзами для превращения тех же биткоинов в нормальные деньги. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 августа заявил директор института социально-экономических исследований финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.

Криптовалюта

«С утратой анонимности криптовалюты утратят и свою роль как средства платежа и обмена. Хотя есть страны, которые признали биткоин официальным средством платежа. Это резко повысило стоимость биткоина, потому что появился шлюз, окно, через которое можно превращать биткоины в нормальные деньги. Проще говоря, это такой офшор, который зарабатывает на том, что через него проходят операции с биткоином. По факту биткоин становится одним из вариантов денег этой страны, — пояснил Зубец. — Скорее всего, криптовалюты исчезнут в крупных странах, которые следят за своими финансовыми потоками (США, Китай, Россия, ЕС), и останутся в качестве расчетных средств для тех стран и территорий, которые захотят на этом заработать. Спрос на анонимные деньги был и есть, и всегда найдется кто-то, кто обойдет существующие запреты, и эта система будет существовать».

Но эта система, как пояснил Зубец, будет маргинальной.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что будущее принадлежит цифровым валютам, а не «крипте».