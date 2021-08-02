Число лесных пожаров в Костромской области выросло в 19 раз
Кострома, 2 августа, 2021, 15:53 — ИА Регнум. Количество лесных пожаров в Костромской области выросло в 19,6 раз. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте лесного хозяйства региона.
С 1 июня по 2 августа 2021 года в области зафиксировали 59 пожаров, огонь затронул 2491 гектар леса. За аналогичный период 2020 года в регионе случилось лишь 3 пожара на площади 10,6 гектаров. Специалисты объясняют тенденцию погодными условиями:
В настоящее время в Кологривском районе Костромской области вторую неделю тушат крупный лесной пожар, максимальная площадь которого составила 180 гектаров. Возгорание заметили 18 июля. Тушение осложняется труднодоступностью очага возгорания, отсутствием водоёмов, ветреной погодой и дождём, размывшим пути, проложенные пожарными для проезда техники. По данным на 2 августа удалось локализовать возгорание на площади 150 гектаров.