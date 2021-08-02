Кострома, 2 августа, 2021, 15:53 — ИА Регнум. Количество лесных пожаров в Костромской области выросло в 19,6 раз. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте лесного хозяйства региона.

Лесной пожар

С 1 июня по 2 августа 2021 года в области зафиксировали 59 пожаров, огонь затронул 2491 гектар леса. За аналогичный период 2020 года в регионе случилось лишь 3 пожара на площади 10,6 гектаров. Специалисты объясняют тенденцию погодными условиями:

«Такой пожарной опасности как в этом году не было давно. Конечно, это лето не идёт ни в какое сравнение с прошлым, когда было много дождей. Рост числа пожаров в основном пошёл из-за аномально высоких температур, редких природных явлений — сухих гроз, ветреной и сухой погоды. Но не нужно забывать и о человеческом факторе. Убедительно прошу жителей региона ценить природу, труд специалистов и не нарушать базовые правила безопасного поведения в лесу», — сказал начальник отдела охраны, защиты и воспроизводства лесов департамента Алексей Степанов.

В настоящее время в Кологривском районе Костромской области вторую неделю тушат крупный лесной пожар, максимальная площадь которого составила 180 гектаров. Возгорание заметили 18 июля. Тушение осложняется труднодоступностью очага возгорания, отсутствием водоёмов, ветреной погодой и дождём, размывшим пути, проложенные пожарными для проезда техники. По данным на 2 августа удалось локализовать возгорание на площади 150 гектаров.