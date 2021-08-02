Москва, 2 августа, 2021, 15:31 — ИА Регнум. Рэпер Моргенштерн показал, как ему устанавливают виниры. Ролик с записью всего процесса он опубликовал на своём YouTube-канале.

Okras Моргенштерн

Во время операции Моргенштерну ввели наркоз, после чего он находился без сознания. В это время друзья рэпера разрисовали его лицо и тело, а также давали ему пощёчины. Ролик за сутки посмотрели более 2 млн человек.

Ранее Моргенштерн занял второе место в списке самых успешных звёзд России. По своему уровню дохода он уступил лишь борцу Хабибу Нурмагомедову.