Уфа, 2 августа, 2021, 14:45 — ИА Регнум. Повышение температуры воздуха до +38°С ожидается в Башкирии. Об этом 2 августа сообщает пресс-служба Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

LuidmilaKot Жара

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Сообщается, что 3 и 4 августа в регионе существенных осадков не ожидается. Ночью в эти дни столбик термометра может подняться до 22 °C, а днем — до +36°С. В некоторых районах ожидается очень сильная жара: температура воздуха может доходить до +38°С.

Как передавало ИА REGNUM, ранее глава Башкирии Радий Хабиров сообщил о том, что «засуха и неурожай» не оставят регион без хлеба.