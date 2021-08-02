Афины , 2 августа, 2021, 14:50 — ИА Регнум. Греческим гражданам следует экономить электроэнергию из-за установившейся в стране жары. Об этом заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, выступая после экстренного совещания в Национальном центре контроля энергии.

Дарья Алексеева ИА REGNUM Греция, остров Эгина

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Мицотакис отметил, что такой жары в стране не было с 1987 года: во многих районах термометр показывает +44…+47 градусов в тени. Спрос на электроэнергию вырос, энергосистема работает с большой нагрузкой.

Глава правительства призвал граждан, насколько это возможно, «снизить спрос, особенно в часы пик». Энергокомпании, добавил он, каждый день всеми силами устраняют неисправности и борются с перегрузкой системы, но потребление энергии растёт с каждым днём.

Высокое потребление связано с пиком туристического сезона. В стране находятся до 3 млн приезжих, добавил министр охраны окружающей среды и энергетики Костас Скрекас.

«Мы просим потребителей не тратить зря энергию, когда это не требуется», — сказал министр.

Как сообщало ИА REGNUM, в Японии более 8 тыс. человек были госпитализированы с тепловыми ударами в течение недели.

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