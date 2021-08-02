Красноярск, 2 августа, 2021, 14:37 — ИА Регнум. В Красноярске ректор Сибирского федерального университета (СФУ) Максим Румянцев подписал 30 июля два приказа, регламентирующих действия по профилактике и предупреждению распространения коронавируса. Об этом ИА REGNUM сообщили 2 августа в пресс-службе вуза.

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Уточняется, что первый документ предписывает работникам университета пройти полную вакцинацию от коронавируса до 10 сентября 2021 года. Сделать прививку работникам вуза предлагают в медцентре СФУ, либо самостоятельно. Медотводы должны быть подтверждены соответствующими документами.

Невакцинированных сотрудников могут перевести на дистанционную работу, а в случае невозможности «удалёнки» — отстранить от работы без сохранения зарплаты.

Второй документ касается условий заселения в общежития совершеннолетних студентов, принятых на обучение на 2021/22 учебный год. Они должны предоставить сертификат о прививке, либо документ, подтверждающий медотвод или ранее перенесённое заболевание. В этом случае заселиться в общежитие студенты смогут при наличии отрицательного ПЦР-теста. Это же касается и обучающихся, не достигших возраста 18 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 2 августа в Красноярском крае выявлено 91 934 носителя коронавируса, выздоровел 77 401 человек, скончались 4490 ковид-пациентов.