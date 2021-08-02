Тюмень, 2 августа, 2021, 14:37 — ИА Регнум. В Тюменской области за сутки выявлено 285 случаев заражения коронавирусом. Об этом 2 августа сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 282 случая.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 2 августа коронавирусом заразились 47 127 человек, выздоровели 43 648 человек, скончались 998 пациентов с COVID-19 (на 12 человек больше, чем днём ранее).