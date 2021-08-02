Москва, 2 августа, 2021, 14:41 — ИА Регнум. С предложением создать на новой Российской орбитальной служебной станции (РОСС) специальный модуль для туристов выступил генеральный директор государственной корпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин. Он рассказал об этом 2 августа на лекции в рамках Летней космической школы.

Government.ru Дмитрий Рогозин

Глава Роскосмоса, слова которого приводит ТАСС, уточнил, что во время заседания Научно-технического совета госкорпорации, которое состоялось 31 июля, проводилось обсуждение архитектуры новой орбитальной станции.

«Я предложил в проект создание отдельного модуля для посещения», — сказал он.

Также Рогозин отметил, что Роскосмос не будет заниматься суборбитальными полетами, как это делают миллиардеры из США и уточнил, что государственная корпорация намерена развивать космический туризм, как часть развития орбитальной пилотируемой программы.

При этом глава госкорпорации в качестве примера привел планы отправлять в космос молодых ученых, которые могли бы самостоятельно проводить эксперименты на МКС в случае, если подготовка к полету будет ускорена.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 августа стало известно, что специалисты предприятий Роскосмоса внесли изменения в конструкцию обтекателя ракеты «Союз», используемой для запуска грузовых кораблей серии «Прогресс» к Международной космической станции.