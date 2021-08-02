Белград, 2 августа, 2021, 14:42 — ИА Регнум. Сербия ведет переговоры с американской компанией UGT Renewables LLC, занимающейся производством электроэнергии из возобновляемых источников, по поводу установки солнечных панелей на десяти локациях по всей территории страны общей площадью 2000 гектаров. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич 2 августа в Белграде после встречи с руководством американской компании.

Солнечные панели

По словам Вучича, Сербия таким образом получит дополнительный гигаватт электрической энергии и уменьшит загрязнение атмосферы на 1,9 млн тонн в год.

Сербский лидер подчеркнул, что этот проект важен и с финансовой точки зрения, так как Сербия сможет экспортировать электроэнергию, когда ее стоимость растет, и импортировать ее, когда стоимость падает.

«Мы также не будем платить углеродный налог, который ЕС вводит с января 2026 года», — процитировал телеканал РТС слова Вучича.

Напомним, что ранее Вучич опубликовал авторский текст в газете «Политика», в котором отметил, что Евросоюз навязывает маленьким странам правила «зеленой повестки дня», которые в конечном счете могут их оставить без электричества и газа.