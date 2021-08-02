Москва, 2 августа, 2021, 14:35 — ИА Регнум. Двадцать четыре российских миллиардера вошли в число 500 самых богатых людей в мире. В их числе — Алексей Мордашов, Леонид Михельсон и Владимир Лисин, говорится в материалах Bloomberg Billionaires Index.

Kremlin.ru Алексей Мордашов

Так, Алексей Мордашов, владеющий «Северсталью», увеличил свой капитал на $6,14 млрд с начала этого года, это самый большой прирост капитала. Его состояние оценивается в $29,2 млрд.

На втором месте среди самых разбогатевших российских граждан — глава «Новатэка» Леонид Михельсон. Он владеет $30,6 млрд, из которых $5,82 млрд он заработал в этом году.

На третьем месте — владелец НЛМК Владимир Лисин. В его распоряжении — $29,3 млрд, в том числе $5,48 млрд — капитал этого года.

Самый большой капитал среди граждан РФ и 42 место в общем рейтинге — у президента «Норникеля» Владимира Потанина ($33,4 млрд, +$3,36 млрд). У президента «Лукойла» Вагита Алекперова — 87-е место ($21,3 млрд+$4,01 млрд), у члена совета директоров «Сибура» и «Новатэка» Геннадия Тимченко — 89-е ($21,2 млрд, +$4,52 млрд).

Также в рейтинге Алишер Усманов, Роман Абрамович, Виктор Вексельберг, Андрей Мельниченко и другие.

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