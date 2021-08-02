Киев, 2 августа, 2021, 14:39 — ИА Регнум. Масштабные ротации в командовании Вооруженными силами Украины произошли из-за неэффективности в решении задач, поставленных президентом Владимиром Зеленским.

Цитата из видео на YouTube Алексей Арестович

Об этом в эфире украинского телевидения заявил 2 августа советник главы офиса президента и спикер украинской делегации на переговорах по урегулированию в Донбассе Алексей Арестович.

Арестович подчеркнул, что перестановки в руководстве ВСУ будут продолжаться. По его словам, новые кадры должны «подготовить силовую машину Украины к достойному ответу». Спикер не уточнил, о каком именно «ответе» идёт речь.

«Военная угроза Украине никуда не делась, и на нее надо отвечать… Были дорожные карты, планы реформ, пункты и положения, которые они должны были реализовать. Прошло два года, и состоялась такая вот оценка деятельности на постах», — так спикер прокомментировал ротации в руководстве ВСУ.

ИА REGNUM напоминает, что в конце июля президент Украины Владимир Зеленский утвердил решения о смене главнокомандующего и начальника генерального штаба ВСУ, главы Службы внешней разведки, а также командующих десантно-штурмовыми войсками ВСУ и операцией объединенных сил. Также был уволен ряд высокопоставленных чиновников в министерстве обороны страны. Сам президент призвал не «драматизировать» эти увольнения, заявив, что они являются «продолжением начатых кадровых изменений в министерстве обороны Украины и в секторе безопасности в целом».