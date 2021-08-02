Москва, 2 августа, 2021, 14:31 — ИА Регнум. Будущее принадлежит таким валютам, как цифровой рубль или цифровой юань, а не анонимным криптовалютам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 августа заявил директор института социально-экономических исследований финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец. Так он прокомментировал прогнозы о том, что анонимность криптовалют скоро станет историей.

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«Цифровой рубль и цифровой юань подразумевают полную идентификацию любой транзакции по получателям, по источнику и по размеру. Можно будет проследить за каждым рублем — куда он пошел, где он лежал и так далее. И именно это будущее, а не анонимные криптовалюты. А в качестве анонимных денег останутся, во-первых, наличные (которые государство хочет вытеснить рано или поздно), а во-вторых, если люди захотят обмениваться деньгами вне контроля государства, то, вполне возможно, криптовалюты будут заменены золотыми коллекционными монетами. Их довольно много в мире. И они легко обмениваются на обычные деньги безо всяких криптобирж», — сказал Зубец.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Зубец заявил, что почти ни одно государство в мире не заинтересовано в существовании анонимных криптовалют.