Москва, 2 августа, 2021, 14:27 — ИА Регнум. Падение доходов от транзита российского газа через ГТС Украины за 2020 год на 38% и отсутствие перспектив роста транзита с связи с неминуемым вводом практически достроенного газопровода «Северный поток — 2», вынуждает Украину реанимировать идею получения статуса MNNA — основного союзника США вне НАТО, заявил корреспонденту ИА REGNUM преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук.

Gazprom.ru «Северный поток»

«Действительно, за 2020 год объем транзита российского газа через Украину в Европу сократился на 38% и составил 55,8 млрд кубометров, что стало минимумом за последние несколько десятилетий.

В 2020 году НАК «Нафтогаз Украины» оказал Газпрому услуг по транспортировке газа через территорию Украины на 2,11 млрд долларов. ГТС Украины была загружена менее чем на треть.

Величина полученных доходов составляет почти половину расходов Украины на развитие образования и науку в 2021 году, что показывает их значимость для бюджета страны, сверстанного с дефицитом в 5,5% на 2021 год.

Статус MNNA дает право на получение дополнительных военных и финансовых выгод от США. Кроме того, процедура его получения упрощена — требуется только распоряжением министра обороны США, при согласии государственного секретаря, в отличие от вступления в НАТО, где требуется согласие всех его членов.

Кроме того, процедура вступления в НАТО заорганизована и усложнена, требует определенной подготовки кандидата, проведения реформ в финансовой и военной сфере, на этом пути Украина находится лишь на начальной стадии.

Статус MNNA был законодательно определён еще в 1989 году и в различные времена им воспользовались 17 стран, начиная от Израили до Бразилии.

Последнее обращение Верховной рады Украины о получении этого статуса в 2017 году пока не привело к результату. Ожидаемый в августе месяце визит президента Украины Владимира Зеленского в США, по-видимому, будет сфокусирован на решении этого вопроса.

Для Украины получение статуса основного союзника США вне НАТО дает определенные надежды на получение дополнительной военной и финансовой помощи со стороны США.

Для США — новый союзник принесет новые расходы и новые обещания, выполнять которые США в полном объеме не будут готовы.

Достигнутая договоренность с Германией о «Северном потоке — 2» — хорошая сделка для сохранение трансатлантического альянса, где главным локомотивом выступает немецкая сторона.

Налицо также намерения США возложить расходы и финансовые обязательства по падению доходов от транзита газа на Германию, путем диверсификации ГТС Украины под водородную энергетику.

По заявлениям обеих сторон, Германия и США вместе помогут Украине с диверсификацией источников энергоресурсов, Вашингтон и Берлин выделят Киеву на это финансовую поддержку.

Ведь на последнем аукционе Газпром отказался от бронирования места в газопроводах через Польшу и Украину для поставки газа в Европу на год вперед», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, статус особого союзника вне НАТО могут потребовать у США в условиях достройки российского газопровода «Северный поток — 2» власти Украины, заявил в эфире телеканала «Украина 24» украинский политический эксперт Тарас Семенюк.

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