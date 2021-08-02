Красногорск, 2 августа, 2021, 14:35 — ИА Регнум. В 2022 году в Подмосковье должна завершиться программа лесной амнистии. Об этом 2 августа сообщил зампред правительства — министр экологии и природопользования Московской области Андрей Разин на заседании регионального правительства.

Сергей Орлов ИА Красная Весна Дача

«На 2022 год остается три муниципальных образования — Клин, Наро-Фоминский округ и Солнечногорск. Там осталось около 30 тыс. земельных участков», — сказал чиновник.

По его словам, эти мероприятия проводятся без участия граждан. При этом жителей затем информируют, что у их участков больше нет пересечений с землями лесного фонда