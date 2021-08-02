Бухарест, , 14:27 — REGNUM МИД Румынии вызвало посла Ирана в связи с нападением на танкер Mercer Street в Аравийском море. Об этом 2 августа сообщило румынское внешнеполитическое ведомство.

Румыния Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что Румыния твердо осуждает абсолютно неприемлемое нападение с использованием беспилотника, совершенное против судна Mercer Street.

«Учитывая представленные международными партнерами сведения о том, что нападение носило преднамеренный характер и координировалось Ираном, Румыния потребовала незамедлительных объяснений от иранских властей», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июля в Аравийском море подверглось нападению торговое судно Mercer Street, принадлежащее Японии. По последним данным, в результате происшествия погибли два члена экипажа — граждане Британии и Румынии.

Предполагается, что нападавшими были пираты. Танкер продолжил движение в сопровождении ВМС США после того, как команде удалось вернуть контроль над судном.

Читайте также: Блинкен считает, что Иран стоит за атакой на танкер Mercer Street