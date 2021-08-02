Москва, 2 августа, 2021, 14:29 — ИА Регнум. По итогам первого полугодия 2021 года на российском авторынке был зафиксирован рост продаж подержанных автомобилей сегмента SUV (кроссовера и внедорожники) премиальных марок. Об этом сообщается в исследовании «Авито Авто».

Michael Gil Автомобили

Отмечается, что реализация указанных автомобилей выросла в стране в годовом сравнении на 17,9%.

При этом цена премиальной машины класса SUV с пробегом в России по итогам января — июня 2021 года составляет в среднем 1 399 000 рублей. Это на 27,2% больше по сравнению с первым полугодием 2020 года.

Самые высокие продажи кроссоверов и внедорожников премиальных марок были зафиксированы за отчетный период на вторичных авторынках: Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Краснодарского края, Татарии, Башкирии, Дагестана, Нижегородской и Ростовской области.

Наибольшей популярностью в январе — июне 2021 года пользовались на вторичном авторынке России среди кроссоверов и внедорожников премиальных марок модели: BMW X5, Lexus RX, Mercedes-Benz GLE, а также BMW X6 и BMW X3.

Напомним, по итогам первого полугодия 2021 года в России было реализовано 84,5 тыс. новых премиальных автомобилей — на 41% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

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