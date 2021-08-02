Ярославль, 2 августа, 2021, 14:26 — ИА Регнум. В Ярославле полностью завершился ремонт одного из крыльев поликлиники №2 клинической больницы №9. О новшествах рассказали в правительстве Ярославской области.

Yarregion.ru Поликлиника

Как ранее сообщало ИА REGNUM, медучреждение ремонтировали в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения. Полностью на ремонт поликлинику не закрывали.

В обновлённом крыле поликлиники располагаются кабинеты онколога, офтальмолога, хирурга, невролога, кардиолога и других узких специалистов. В следующем году ремонт начнётся в крыле, где принимают врачи общей практики.

«Площадь ремонта составляет почти 400 квадратных метров. Для такого крупного района, как Дзержинский, хорошие поликлиники — дело первостепенное. Сейчас идут ремонты и в других наших учреждениях, заканчиваем приводить в порядок пятую поликлинику. Очень надеюсь, что комфортно будет всем — и медицинскому персоналу, и пациентам», — рассказал главный врач больницы №9 Станислав Белокуров.

Поликлиника №2 рассчитана на 200 посещений в смену, всего к ней прикреплено свыше 30 тысяч человек на 20 терапевтических участках.