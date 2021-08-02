Тбилиси, , 14:33 — REGNUM Правящая партия «Грузинская мечта» аннулировала соглашение от 19 апреля с оппозицией по выходу из политического кризиса, разразившегося в Грузии, и больше не будет заключать подобные договоры. Об этом, как передаёт «Общественное телевидение», 2 августа заявил журналистам председатель «Мечты» Ираклий Кобахидзе.

Ираклий Кобахидзе Kmu.gov.ua

Он отметил, что рассказал об этом в ходе завершившейся встречи с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, которая сегодня, 2 августа, проводит встречи с лидерами парламентских партий.

«Это было принципиальное решение, и мы, конечно, не хотим и не будем пересматривать его. Наши избиратели и население Грузии не простят нам беспринципность. Соглашение аннулировано, мы больше никогда не подпишем соглашение такого типа», — сказал Кобахидзе.

Лидер «Мечты» добавил, что решение было принято из-за того, 30 оппозиционных депутатов из четырёх партий отказались подписать соглашение. Также Кобахидзе обвинил оппозиционеров, подписавших соглашение, в том, что они якобы не стали участвовать в осуществлении «демократических» реформ, предусмотренных этим документом.

Как сообщало ИА REGNUM, Кобахидзе 28 июля объявил, что досрочные выборы в парламент Грузии, предусмотренные соглашением от 19 апреля, будут объявлены только при условии, если оппозиция в стране покажет, что «политическая система созрела для эффективного коалиционного правительства». Ранее руководство «Мечты» обещало провести досрочные выборы, если в октябре 2021 года на выборах в органы самоуправления партия наберёт менее 43%.

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