Ростов-на-Дону, 2 августа, 2021, 14:24 — ИА Регнум. В Ростовской области жатва хлебов фактически выходит на финишную прямую. Труженики донского села отправили в закрома более 10 млн тонн зерна, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Зерно

«Валовой сбор на Дону ранних зерновых культур на сегодня составляет 10 млн 140 тыс. тонн. Это ещё раз доказывает слаженную работу всех тружеников Дона. Есть уверенность, что урожай этого года будет больше прошлогоднего», — сказал донской губернатор Василий Голубев.

Напомним, что в Ростовской области хлеборобам предстояло убрать более 3,3 млн гектаров ранних зерновых и зернобобовых культур. Урожай собран с площади 2,8 млн гектаров. Урожайность в 2021 году выше прошлогоднего показателя.