Саранск, 2 августа, 2021, 14:23 — ИА Регнум. Врио главы Мордовии Артем Здунов принял участие в волонтерской акции по уборке территории православного Рождество-Богородичного мужского монастыря в Темниковском районе. Акция проводится в преддверии празднования 20-летия канонизации святого праведного воина Феодора Ушакова, на территории монастыря находится его могила.

Пресс-служба правительства Мордовии Врио главы Мордовии Артем Здунов

Минспорта и минкультуры республики также присоединились к акции, организовав транспорт. В итоге для проведения работ на территории монастыря приехали несколько автобусов с добровольцами, в том числе победители кадрового проекта «Моя Мордовия», участники волонтерских объединений и Молодежного центра, жители Темникова и монастыря.

В течение нескольких часов добровольцы расчищали набережную реки Мокша, косили траву, проводили работы на приусадебном участке в монастыре. Наместник монастыря, отец Иннокентий, отметил, что еженедельно сюда приезжает множество паломников, но более сотни добровольцев для наведения порядка приехали впервые.

ИА REGNUM напоминает, основные мероприятия, посвященные 20-летию канонизации святого праведного воина Феодора Ушакова запланированы на 4−5 августа. Сейчас прорабатываются туристские маршруты выездных экскурсий для кадетов военно-морских училищ и всех желающих. Усадьбу адмирала планируется восстановить к 2025 году — 280-летию непобежденного военачальника.