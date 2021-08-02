Чебоксары, 2 августа, 2021, 14:23 — ИА Регнум. В Новочебоксарске 24-летнего горожанина обвинили в 18 эпизодах различных наркопреступлений. По данным следствия, он пытался оборудовать «закладки» в местном парке культуры, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Чувашии.

Иван Шилов ИА REGNUM Наркотики

Новочебоксарца обвинили в 18 эпизодах покушения на незаконный сбыт наркотиков группой лиц, в том числе один эпизод — по факту попытки сбыта наркотиков в крупном размере. Правоохранители считают, что фигурант уголовного дела вступил в роли закладчика в группу лиц, занимающихся незаконным сбытом наркотиков.

«На территории парка культуры и отдыха «Ельниковская роща» он пытался оборудовать «закладки» с наркотическими средствами. Увидев сотрудников полиции, он попытался скрыться», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

При досмотре у него изъяли свёртки с наркотиками, а информация о расположении сделанных им «закладках» обнаружена в его телефоне. Дело передано в городской суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чебоксарах перед судом предстанут члены преступной группы, которых обвинили в попытке сбыта 3 кг наркотиков. Фигурантами уголовного дела стали три человека: жители Чебоксар, Санкт-Петербурга и Ярославля

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