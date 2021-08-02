Вашингтон, 2 августа, 2021, 14:22 — ИА Регнум. Поп-певица Ариана Гранде станет следующей исполнительницей, которая выступит с виртуальным концертом в игре Fortnite. Ожидается, что выступление состоится позже в этом месяце, информирует пресс-служба Epic Games.

Emma Ариана Гранде

Певица выступит с рядом представлений в рамках своего тура Game Rift с 6 по 8 августа. Шоу американской исполнительницы будет сопровождаться рядом квестов и внутриигровых событий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце прошлого месяца в файлах игры была найдена информация о предстоящем ивенте с участием Арианы Гранде.

Напомним, что в течение последнего года геймеры успели посетить онлайн-концерты таких крупных исполнителей, как Travis Scott, J Balvin и Dominic Fike.