Ниамей, 2 августа, 2021, 14:28 — ИА Регнум. На западе Нигера около границы с Буркина-Фасо неизвестными вооруженными лицами были убиты 18 военнослужащих нигерийской армии. Об этом 2 августа сообщает Radio France internationale со ссылкой на военное командование африканской страны.

Usaraf.army.mil Солдаты армии Нигера

Отмечается, что военные, занимавшиеся снабжением армейского поста в поселке Бони, 31 июля попали в засаду неизвестных вооруженных людей в районе Тороди.

При этом вначале сообщалось о 15 погибших солдатах, семерых раненых и шести пропавших без вести, а позднее было уточнено, что погибли 18 военнослужащих и одно гражданское лицо.

Отметим, с 31 июля в районе Тороди проходит крупная операция правительственных сил Нигера по ликвидации террористических группировок.