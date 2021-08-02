Красноярск, 2 августа, 2021, 14:18 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Красноярском крае жертвами COVID-19 стали 24 человека, сообщили ИА REGNUM 2 августа в оперативном штабе региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За весь период пандемии в Красноярском крае скончались 4490 пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция».

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе на сегодняшний день выявлено 91 934 носителя коронавируса, выздоровел 77 401 человек.