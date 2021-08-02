В двух районах Самарской области введен карантин по бешенству животных
Самара, 2 августа, 2021, 14:26 — ИА Регнум. Ограничительные мероприятия были введены в селе Майское Пестравского района Самарской области и в Советском районе Самары после обнаружения там очагов бешенства. Соответствующие постановления главы области Дмитрия Азарова опубликованы на сайте областного правительства.
Сообщается, что эпизоотические очаги по бешенству животных были обнаружены в селе Майское по ул. Центральная, дом 34 и в Самаре по ул. Майкопская, дом 10.
Отмечается, что на этих территориях нельзя лечить больных животных, а также посещать территорию посторонним лицам. Кроме этого запрещается ввозить и вывозить восприимчивых к заболеванию животных. Также нельзя проводить выставки, ярмарки и другие мероприятия, которые связаны с перемещением животных.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что эпизоотическим очагом по бешенству признана территория личного подсобного хозяйства в г. Самаре по ул. Украины, 6.