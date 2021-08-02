Самара, 2 августа, 2021, 14:26 — ИА Регнум. Ограничительные мероприятия были введены в селе Майское Пестравского района Самарской области и в Советском районе Самары после обнаружения там очагов бешенства. Соответствующие постановления главы области Дмитрия Азарова опубликованы на сайте областного правительства.

Электронная микрофотография вируса бешенства

Сообщается, что эпизоотические очаги по бешенству животных были обнаружены в селе Майское по ул. Центральная, дом 34 и в Самаре по ул. Майкопская, дом 10.

Отмечается, что на этих территориях нельзя лечить больных животных, а также посещать территорию посторонним лицам. Кроме этого запрещается ввозить и вывозить восприимчивых к заболеванию животных. Также нельзя проводить выставки, ярмарки и другие мероприятия, которые связаны с перемещением животных.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что эпизоотическим очагом по бешенству признана территория личного подсобного хозяйства в г. Самаре по ул. Украины, 6.