Киев, 2 августа, 2021, 14:20 — ИА Регнум. Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук предложил Украине альтернативный путь развития, однако власть не прислушивается и пытается нейтрализовать оппозицию в стране.

Kremlin.ru Владимир Путин и Виктор Медведчук

Об этом в ходе пресс-конференции заявил народный депутат от ОПЗЖ Ренат Кузьмин.

«Медведчук — это тот человек, который предложил стране альтернативный путь развития. Он показал абсолютно другой путь — не тот, о котором мы слышим последние восемь лет. Это путь уничтожения страны, да? Мы восемь лет наблюдаем этот путь, нас пытаются по нему толкнуть. Медведчук говорит: «Давайте пойдем другим путем». Он предложил этот путь нам всем, народу Украины. Этот путь у нас пытаются забрать — сначала нейтрализовав, уничтожив Медведчука, а потом всех нас», — заявил политик.

При этом Кузьмин подчеркнул, что действующая власть отбрасывает все варианты развития и продвижения Украины, которые противоречат интересам самих чиновников. По его словам, попытка разобраться в деле Медведчука — это на самом деле попытка разобраться в деле всей страны.

«Мы пытаемся дать возможность нам всем определиться, выбрать путь, по которому страна должна двигаться. Нам это запрещают делать и запрещают это самым циничным, наглым и преступным образом, уничтожая Медведчука и его политическую силу ОПЗЖ», — резюмировал депутат.

ИА REGNUM напоминает, что 30 июля Киевский апелляционный суд не стал менять меру пресечения в виде домашнего ареста для Медведчука, которого обвиняют в государственной измене. Суд отклонил жалобу адвокатов на постановление судьи Печерского районного суда города Киева от 9 июля — таким образом, лидер ОПЗЖ должен находиться под домашним арестом до 7 сентября.