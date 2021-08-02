Хоринский район, Бурятия, 2 августа, 2021, 14:17 — ИА Регнум. В Хоринском районе Бурятии перед судом предстанет 44-летний местный житель по обвинению в причинении смерти пожилой женщине. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, трагедия произошла 24 марта 2021 года.

Ada Be Пожар в доме

В тот вечер обвиняемый пришёл к знакомым односельчанам, где начал распивать спиртные напитки. Оставшись ночевать, мужчина закурил перед сном сигарету и нечаянно поджёг матрас. Залив тлеющий участок водой, он вынес матрас на веранду, после чего ушёл домой.

«Позже не потушенный им до конца матрас вновь воспламенился, огонь от него распространился по деревянным конструкциям строения. Во время пожара в результате отравления продуктами горения погибла хозяйка дома, которая из-за сильного задымления не смогла выбраться наружу», — отметили в управлении.

К настоящему времени расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в суд.