Ростов-на-Дону, 2 августа, 2021, 14:17 — ИА Регнум. Южно-Донская археологическая экспедиция обнаружила и исследовала новые захоронения и строительные комплексы, расположенные на территории Елизаветовского городища. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Южного федерального университета 2 августа.

Генофонд.рф Археология. Наскальная живопись

«В рамках экспедиции этого года мы обнаружили значительное по площади сырцово-каменное строение, возможно, общественного назначения, связанное с эллинами, а также несколько новых захоронений, очевидно принадлежавших греческим колонистам. Это позволило подтвердить наличие в структуре обширного Елизаветовского могильника греческого грунтового некрополя, поиски которого долгое время оставались безуспешными», — прокомментировал руководитель Южно-Донской экспедиции Александр Коваленко.

Проделанная в нынешнем сезоне археологическая работа позволила уточнить хронологию исследованных погребений и выявить новые особенности в погребальном обряде греческого населения Елизаветовского городища, уточнил Коваленко.

Напомним, что Елизаветовское городище — узловой памятник скифо-античного времени на юге России. В устье Дона более 2000 лет назад находился крупный торговый, административный, религиозный и ремесленный центр. В 4 веке до нашей эры городище выполняло роль основного регионального центра в восточной оконечности Европейской Скифии и являлось своего рода «столицей» для весьма обширной области Нижнего Дона. Территория Елизаветовского городища изучается с середины 19 века.