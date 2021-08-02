Воронеж, 2 августа, 2021, 14:14 — ИА Регнум. Воронежский областной суд признал 36-летнего воронежца виновным в изнасиловании и убийстве пожилой женщины, совершённых в 2008 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 2 августа в пресс-службе прокуратуры региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Как установлено судом и следствием, в августе 2008 осуждённый Александр Х. незаконно проник в дом 68-летней жительницы Хохольского района, напал на нее, связал, после чего изнасиловал и убил. Преступление удалось раскрыть спустя много лет благодаря генетической экспертизе. В январе 2020 года Х. похитил во дворе дома по улице Новосибирской Воронежа автомобиль. Биологические образцы, изъятые у него в ходе следствия, совпали с генетическими признаками следов, изъятых в рамках уголовного дела по факту убийства пенсионерки.

Сам обвиняемый признал совершение кражи автомобиля, но отрицал причастность к изнасилованию и убийству. Однако суд счёт доказательства следствия и гособвинения достаточными для вынесения обвинительного приговора. Х. решением суда приговорён к 17 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор может быть обжалован в течение 10 дней.