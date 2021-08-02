Москва, 2 августа, 2021, 14:13 — ИА Регнум. В Черноморском регионе российские вооружённые силы остаются безусловным лидером. Об этом 2 августа заявил политолог, эксперт Бюро военно-политического анализа Владимир Ераносян на телеканале «Россия 24».

U.S. Navy Корабли НАТО

«Это никому не нужно. Это грозит широкомасштабной войной и катастрофой, в принципе, потому что это ядерные державы. Кто это провоцирует, и каким образом трактовать эти заявления адмирала Берка, которые созвучны заявлениям адмирала Шульца?» — заявил Ераносян.

«Я всё-таки считаю, что это было сказано для прессы. Они отдают себе отчёт, что абсолютным доминантом в черноморском регионе и по ударной мощи, и по реагированию — наши силы. Что касается присутствия в Чёрном море кораблей НАТО, то есть конвенция Монтрё 1936 года, которая не допускает присутствие кораблей нечерноморских стран с водоизмещением суммарным более 45 тыс. тонн», — указал он.

Ранее командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Роберт Берк заявил о том, что НАТО в Чёрном море постоянно провоцируют на нанесение ударов. При этом он отметил, что не собирается требовать от своих командиров «принимать первый удар в челюсть».