Красногорск, 2 августа, 2021, 14:13 — ИА Регнум. Главным врачам медицинских учреждений Подмосковья следует активнее общаться с жителями. Об этом 2 августа заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства.

Цитата из х/ф «Обыкновенный человек». Реж. Александр Столбов. 1956. СССР Врачи

По мнению главы Подмосковья, это позволит понять запросы местных жителей в сфере здравоохранения.

«Запрос на здравоохранение очень высокий. Поэтому такую практику мы должны проводить. Пусть эта практика станет распространенной во всех территориях», — сказал Воробьев.