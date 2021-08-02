Саранск, 2 августа, 2021, 14:10 — ИА Регнум. В Мордовии заключены под стражу житель Рязани и гражданин Азербайджана, которые обвиняются по ч.3 ст.238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть трёх лиц»). Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

ГУ МВД РФ по Хакасии Контрафактный алкоголь

По версии следствия, 36-летний и 37-летний мужчина на автодороге «М-5 Урал» реализовали спиртосодержащую жидкость. Один из водителей купил у них алкоголь и доставил его в Чамзинский район республики. После употребления этого напитка трое местных жителей скончались от отравления метиловым спиртом.

В настоящее время назначены судебные экспертизы, в том числе по изъятой в торговой точке спиртосодержащей жидкости, допрашиваются свидетели и очевидцы. Проводятся необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, в России за 1 квартал 2021 года из торгового оборота изъята и уничтожена 361 партия опасной для здоровья человека алкогольной продукции объемом более 21 тонны. В ходе проверок было исследовано по различным показателям и на наличие радиоактивных веществ более 21 тыс. пробы алкогольной продукции. Взятые пробы алкоголя не соответствовали микробиологическим, физико-химическим и санитарно-химическим показателям.