Москва, , 14:08 — REGNUM Учения НАТО в Чёрном море создают реальную угрозу национальной безопасности России. Об этом 2 августа заявил политолог, эксперт Бюро военно-политического анализа Владимир Ераносян на телеканале «Россия 24».

НАТО Vnssr.my1.ru

«Корабли НАТО на ротационной основе осуществляют якобы в рамках учений в Чёрном море не просто участие в совместных с Украиной действия, которые, в принципе, имеют и сухопутную составляющую, подготовку диверсионных групп… но и провоцируют на то, чтобы мы думали, что они будут использовать свою систему ПВО — а там очень развитая система на кораблях, — чтобы следить за нашими истребителями и за обстановкой в акватории Чёрного моря», — заявил Ераносян.

«Это опасные корабли, поэтому они всегда под прицелом», — указал он.

Ранее командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Роберт Берк заявил о том, что НАТО в Чёрном море постоянно провоцируют на нанесение ударов. При этом он отметил, что не собирается требовать от своих командиров «принимать первый удар в челюсть».