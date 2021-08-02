Киев, 2 августа, 2021, 14:12 — ИА Регнум. Украина вынуждена вводить ограничения для граждан, ещё непривитых от COVID-19, заявил 2 августа депутат Рады от фракции «Слуга народа», глава медицинского комитета парламента Михаил Радуцкий.

ru.torange.biz Прививка

Депутат не уточнил, когда могут принять соответствующие решения. По его словам, в первую очередь ограничения логично ввести для педагогов, транспортников, сотрудников предприятий общественного питания и коммерческих или коммунальных структур, сотрудники которых непосредственно контактируют с населением.

«Никто не имеет права заставлять человека прививаться… но совершенно справедливо требовать, чтобы работу, которая предполагает контакт с большим количеством людей, выполняли вакцинированные сотрудники», — заявил он.

Радуцкий отметил, что сейчас на Украине нет дефицита препаратов для прививки и вакцинация открыта для всех желающих — «поэтому теперь каждый решает сам, досуг и полноценная работа или вынужденные ограничения на время очередной волны коронавируса».

ИА REGNUM напоминает, что согласно официальным данным, за июль на Украине было сделано почти 3 млн прививок от COVID-19. Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что ведомство планирует до конца лета сделать ещё как минимум 4,5 млн прививок.