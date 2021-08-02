Краснодар, 2 августа, 2021, 14:05 — ИА Регнум. Члены семьи, скончавшейся в Краснодаре от коронавируса якобы после прививки, успели получить лишь первый компонент вакцины, после чего у них было выявлено заражение. Об этом сообщили РИА «Новости» со ссылкой на источник в органах здравоохранения региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

«Будучи в инкубационном периоде заболевания новой коронавирусной инфекцией, люди получили первый этап вакцинации 26 июня. У них были тяжелые соматические заболевания: сахарный диабет, находились на гемодиализе. Ввиду заболевания новой коронавирусной инфекцией вакцинация была прервана. На 10−12 день диагностирована новая коронавирусная инфекция», — сообщил источник.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в социальных сетях появилась информация о смерти от коронавируса женщины, а также её дочери и зятя. Сиротой осталась 12-летняя девочка. В СМИ также появилась информация со ссылкой на родственников о том, что вся семья (кроме ребёнка) получили прививки от коронавируса.

В Генпрокуратуру с требованием провести проверку обратился депутат Госдумы Вячеслав Лысаков («Единая Россия»), также провести проверку Росздравнадзору поручил министр здравоохранения Михаил Мурашко.