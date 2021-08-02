Чебоксары, 2 августа, 2021, 14:05 — ИА Регнум. В Чувашии температура воздуха поднимется до +35 градусов, а затем из-за дождей снизится до +20 градусов. Об этом ИА REGNUM сообщил автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

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По его словам, сегодня, 2 августа, в Чебоксарах температура вернулась к 30-градусной отметке, которая в последний раз была 20 июля. 3 августа станет ещё жарче: температура достигнет 35-градусных значений.

В ночь с 3 на 4 августа ожидается приход холодного фронта с осадками, местами может выпасть треть месячной нормы. Температура воздуха составит +23…+28 градусов, а 5 августа снизится до +20…+25 градусов.

По предварительным данным, сухая жаркая погода со слабым ветром и температурой +25…+30 градусов вернётся на следующей неделе.

Синоптик-любитель отмечает, что в целом в ближайшую декаду в Чувашии будет на два градуса теплее климатической нормы.

Как сообщало ИА REGNUM, со 2 по 4 августа 2021 года в республике ожидается «жёлтый» уровень погодной опасности. В эти дни в большинстве районов будет высокая пожароопасность.