Волгоград, 2 августа, 2021, 14:07 — ИА Регнум. Личность мужчины, прикурившего сигарету от Вечного огня братской могилы на Аллее Героев в Центральном районе Волгограда, установили полицейские. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело, сообщили ИА REGNUM 2 августа в пресс-службе регионального УМВД.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Вечный огонь

Видеоролик с мужчиной, закурившим у памятника, появился в одной из социальных сетей. На запись обратили внимание в полиции и нашли подозреваемого, 29-летнего жителя Дзержинского района Волгограда. Со слов мужчины, вечером 26 июня он «находился под влиянием алкоголя», снимал происходящее на видео его друг, а затем выложил запись в Сеть.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения». Волгоградцу грозит штраф до 40 тысяч рублей или исправительные работы до года, или арест до трёх месяцев.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2021 года подобный поступок совершил 29-летний житель посёлка Иловля. Мужчина также был пьян.