Уфа, 2 августа, 2021, 14:06 — ИА Регнум. Около девяти тысяч специалистов намерены задействовать в Башкирии в ходе Всероссийской переписи населения. Об этом 2 августа сообщил руководитель Башстата Акрам Ганиев на оперативном совещании в республиканском правительстве.

V-2020.org Перепись населения будет проведена 344 регистраторами

Он напомнил, что Всероссийская перепись населения запланирована с 15 октября по 14 ноября 2021 года. К ней будут привлечены около девяти тысяч специалистов.

«Подбор персонала для участия в переписи завершится к началу сентября. При этом в сельской местности часть специалистов будут последовательно принимать участие в двух переписях — сельскохозяйственной и Всероссийской переписи населения», — сообщил Ганиев. Глав Башкирии отметил важность этой информации для будущего развития региона.