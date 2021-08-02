Астрахань, 2 августа, 2021, 14:02 — ИА Регнум. В Астраханской области по состоянию на 2 августа подтверждено десять новых летальных случаев среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего скончались 1127 человек.

За весь период наблюдения выписаны после выздоровления были более 36,7 тыс. пациентов с ранее выявленными положительными тестами на COVID-19.