Киев, 2 августа 2021, 14:01 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский представил программу празднования 30-летия независимости страны, которая предполагает военный парад и другие мероприятия.
Он добавил, что в рамках празднования 23 августа в географическом центре Украины построят монумент единства. В этот же день состоится первая встреча в рамках формата «Крымская платформа», инициированного Киевом для реализации своих притязаний на полуостров.
Как сообщало ИА REGNUM, правительство Украины планирует выделить на празднование Дня независимости Украины 5,423 миллиарда гривен, или почти $200 млн. Празднование Дня независимости Украины будут финансировать из государственного и местных бюджетов, а также за счёт иных источников, не запрещённых законодательством.
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