Москва, 2 августа, 2021, 14:04 — ИА Регнум. Церемония прощания с президентом журналистского факультета МГУ Ясеном Засурским, ранее ушедшем из жизни в возрасте 91 года, состоится 4 августа во дворе журфака МГУ, а затем он будет похоронен на Троекуровском кладбище. Об этом 2 августа рассказали в пресс-службе факультета журналистики МГУ.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Свеча

«В связи с ограничительными мерами отпевание пройдет в среду в храме Святой Мученицы Татьяны при МГУ в кругу членов семьи и близких. С 12:30 во дворике факультета журфака пройдет церемония прощания с возложением цветов и венков у гроба Ясена Николаевича. Церемония будет открытой», — приводит сообщение пресс-службы ТАСС.

Также в пресс-службе добавили, что главу журналистского факультета МГУ похоронят на Троекуровском кладбище.

Отметим, Ясен Николаевич Засурский родился 29 октября 1929 года в Москве. Он являлся доктором филологических наук, профессором МГУ. Также с 1965 по 2007 год занимал должность декана факультета журналистики МГУ, с 2007 года — президента факультета журналистики МГУ.