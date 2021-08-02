Астрахань, 2 августа, 2021, 14:00 — ИА Регнум. В Астраханской области 2 августа подтверждено 287 новых случаев заражения коронавирусом — на один больше, чем выявили за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в регионе было зарегистрировано 44 тыс. 249 положительных результатов исследования. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 1774 человека.

Коэффициент распространения инфекции составил 0,99.