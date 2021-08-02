Москва, , 13:59 — REGNUM Провокации кораблей НАТО в Чёрном море носят уже регулярный характер. Об этом 2 августа заявил политолог, эксперт Бюро военно-политического анализа Владимир Ераносян на телеканале «Россия 24».

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Высказывание адмирала Берка укладывается ещё и в концепцию, новую доктрину навигационную ВМС США, и оно очень близко к высказываниям коменданта береговой охраны адмирала Карла Лео Шульца. Он также недавно заявлял о свободе судоходства, о том, что возможны провокации со стороны России. Но мы видим, что происходит на самом деле», — заявил Ераносян.

«Это постоянная ротация кораблей водоизмещение более 8 тыс. тонн. Это эсминцы, недавняя провокация была, когда Defender зашёл на три километра в наши территориальные воды. Наша береговая охрана пограничной службы ФСБ была вынуждена реагировать с помощью предупредительного огня», — отметил он.

Ранее командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Роберт Берк заявил о том, что НАТО в Чёрном море постоянно провоцируют на нанесение ударов. При этом он отметил, что не собирается требовать от своих командиров «принимать первый удар в челюсть».