Белград, 2 августа, 2021, 14:06 — ИА Регнум. Сербская оппозиция намерена организовать мирные протесты, если попытка договориться с властями по поводу условий проведения парламентских выборов провалится. Об этом заявил 1 августа лидер Партии свободы и справедливости Драган Джилас.

(сс) Medija centar Beograd Драган Джилас

«Гражданам уже все осточертело, это понятно каждому, кто путешествует по Сербии и разговаривает с людьми. Только победа оппозиции на выборах может привести к улучшению ситуации», — процитировало новостное агентство «Бета» слова Джиласа.

При этом оппозиционный политик подчеркнул, что протесты должны быть мирными.

«Если кто-то думает, что люди выйдут на улицу для того, чтобы стрелять и убивать, сразу скажу — этого не будет. Мирные протесты меняли судьбы многих стран в мире, начиная с Индии и до Южной Африки и США», — добавил Джилас.

Напомним, что 2 августа пройдет очередной раунд переговоров действующих властей и оппозиции по поводу условий проведения следующих парламентских выборов. В этом раунде переговоров не будет участвовать Партия свободы и справедливости, так как она входит в ту группу оппозиционных партий, которые ведут переговоры с сербскими властями только при посредничестве Европейского парламента.