Красногорск, 2 августа, 2021, 13:58 — ИА Регнум. В 2021 года в Подмосковье планируется амнистировать свыше 100 тыс. земельных участков. Об этом 2 августа сообщил зампред правительства — министр экологии и природопользования Московской области Андрей Разин на заседании регионального правительства.

ru.torange.biz Дача

Чиновник отметил, что работа эта ведется без участия жителей.

«В рамках инициативного амнистирования мы запустили пилот в мае. И с мая по август мы уже амнистировали более 43 тыс. земельных участков без участия заявителя», — сказал Разин.