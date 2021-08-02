Кострома, 2 августа, 2021, 13:57 — ИА Регнум. В Костроме 4-летний ребёнок получил серьёзные травмы в аварии с легковым автомобилем. Об этом сообщает управление ГИБДД по региону.

Ирина Майская/ДТП Кострома Место аварии

ДТП произошло в 15.45 1 августа на улице Подлипаева у моста через Волгу. Мальчик вместе с матерью переходил дорогу по «зебре» на зеленый свет. В этот момент на него наехал автомобиль BMW X3 под управлением 36-летней женщины.

Как указали в социальных сетях очевидцы аварии, водитель не сразу поняла, что сбила человека. Об этом ей сказали пешеходы. В настоящее время мальчик доставлен в больницу. По факту аварии проводится административное расследование.

За первые 5 месяцев 2021 года в Костромской области в три раза (с 10 до 34) выросло число аварий с участием детей. Ребята нарушили правила дорожного движения лишь в трёх случаях. Виновными в остальных происшествиях признаны водители. Детских смертей с начала года в регионе не зарегистрировано. Получить более «свежую» статистику в ГИБДД корреспондент ИА REGNUM не смог — представители пресс-службы Госавтоинспекции оказались недоступны для журналистов.