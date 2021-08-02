Москва, 2 августа, 2021, 13:55 — ИА Регнум. Обвинения американских военных в адрес российских вооружённых сил, контролирующих активность кораблей НАТО в Чёрном море, совершенно беспочвенны. Об этом 2 августа заявил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко на телеканале «Россия 24».

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

«Если у кого есть грязные намерения, то, разумеется, это у американцев. Тем более, эта страна имеет опыт многочисленных военно-морских и военных интервенций», — заявил Коротченко.

«Что касается нашей боевой авиации, то поднимается всегда дежурная пара истребителей, и, разумеется, они имеют и несут полный боекомплект вооружения. Это стандартная практика боевого дежурства: так было во времена СССР, так есть и сейчас. Никто не вылетает на реальную задачу, извините, без боекомплекта», — указал он.

Ранее командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Роберт Берк заявил о том, что НАТО в Чёрном море постоянно провоцируют на нанесение ударов. При этом он отметил, что не собирается требовать от своих командиров «принимать первый удар в челюсть».